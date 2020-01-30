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Свыше 1000 единиц спецтехники вышли на уборку снега минувшей ночью
30 Января 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 29 по 30 января в столице было задействовано 1 190 единиц специальной техники и 213 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.
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30 января задействовано 1 325 единиц специальной техники и 1 419 дорожных рабочих. В ночь с 29 по 30 января было вывезено 29 306 кубометров снега за 2 442 рейсов.
Всего за весь период было вывезено 2 655 087 кубометров снега за 221 257 рейсов.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Дороги,
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