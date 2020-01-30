Свыше 1000 единиц спецтехники вышли на уборку снега минувшей ночью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 29 по 30 января в столице было задействовано 1 190 единиц специальной техники и 213 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

30 января задействовано 1 325 единиц специальной техники и 1 419 дорожных рабочих. В ночь с 29 по 30 января было вывезено 29 306 кубометров снега за 2 442 рейсов.

Всего за весь период было вывезено 2 655 087 кубометров снега за 221 257 рейсов.