Свыше 100 высокотехнологичных операций при инсульте проведено в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стационарах города проведено порядка 303 нейрохирургических операций при инсульте, из них 102 (32%) - с применением высоких технологий. Такие данные озвучили на коллегии Управления общественного здравоохранения столицы, где подвели итоги деятельности медучреждений за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

По итогам 2021 года количество пролеченных пациентов с инсультом в столичных стационарах оказалось на 3% больше, чем в 2020 году – 1 777 человек. По возрастным параметрам превалируют лица от 50 лет и старше (60%).

Заместитель столичного Управления общественного здравоохранения Алия Рустемова остановилась и на разборе летальных случаев.

«Анализ летальности показал, что только в 26% (63 больных) пациенты доставлены до 4,5 часов с момента возникновения симптоматики, в том числе 10% (6 больных) с нарушением сознания до уровня комы. Увеличение досуточной летальности зачастую связано с тем, что в стационары пациенты поступают уже в тяжелом и крайне-тяжелом состоянии», - отметила она.

Руководителям организаций ПМСП поручено взять на контроль профилактическую работу в части своевременного выявления пациентов группы риска и оказания им соответствующей медицинской помощи.