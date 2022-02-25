+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 100 высокотехнологичных операций при инсульте проведено в Нур-Султане

25 Февраля 2022 18:44
Поделиться:
Свыше 100 высокотехнологичных операций при инсульте проведено в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стационарах города проведено порядка 303 нейрохирургических операций при инсульте, из них 102 (32%) - с применением высоких технологий. Такие данные озвучили на коллегии Управления общественного здравоохранения столицы, где подвели итоги деятельности медучреждений за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Новости по теме
Горздрав столицы: Вопрос оснащения и модернизации парка медтехники - главная задача
Как столичная медицина борется с распространением коронавирусной инфекции Ряд проектов по реабилитации реализуется в Кокшетау Более 330 тысяч горожан прошли скрининг за год в столице

По итогам 2021 года количество пролеченных пациентов с инсультом в столичных стационарах оказалось на 3% больше, чем в 2020 году – 1 777 человек. По возрастным параметрам превалируют лица от 50 лет и старше (60%).

Заместитель столичного Управления общественного здравоохранения Алия Рустемова остановилась и на разборе летальных случаев.

«Анализ летальности показал, что только в 26% (63 больных) пациенты доставлены до 4,5 часов с момента возникновения симптоматики, в том числе 10% (6 больных) с нарушением сознания до уровня комы. Увеличение досуточной летальности зачастую связано с тем, что в стационары пациенты поступают уже в тяжелом и крайне-тяжелом состоянии», - отметила она.

Руководителям организаций ПМСП поручено взять на контроль профилактическую работу в части своевременного выявления пациентов группы риска и оказания им соответствующей медицинской помощи.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение  
Поделиться:
Новости по теме
Горздрав столицы: Вопрос оснащения и модернизации парка медтехники - главная задача
Как столичная медицина борется с распространением коронавирусной инфекции
Ряд проектов по реабилитации реализуется в Кокшетау
Более 330 тысяч горожан прошли скрининг за год в столице
Популярное
1 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
2 За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
3 Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
4 Назначен новый глава МВД РК
5 Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
6 Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
Читайте также
Более 330 тысяч горожан прошли скрининг за год в столице
Новое постановление подписал главный санврач Павлодарской области
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
Назначен новый глава МВД РК
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив