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Свыше 100 возгораний зафиксировано за сутки в ВКО

27 Мая 2020 14:12
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Свыше 100 возгораний зафиксировано за сутки в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - За сутки в Восточно-Казахстанской области зафиксировано свыше 100 возгораний сухой травы и пуха, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве уточнили, что из 106 выездов них, 83 раза выезжали на возгорание пуха и сухой травы, 23 – на возгорание мусора и на 10 пожаров. Основная причина всех пожаров – неосторожное обращение населения с огнем. Значительная часть произошла из-за сжигания тополиного пуха и мусора.

«В Бородулихинском районе огнем были охвачены деревянные конструкции хозпостройки на территорий частного дома. Виновниками пожара стали дети, которые играли с огнем, поджигая тополиный пух. Огонь перекинулся на постройки и уничтожил их. Также огонь угрожал близстоящим строениям, поэтому с пожаром боролись сотрудники пожарной части и военизированной горноспасательной части. Площадь возгорания составила 216 кв.метров», - сообщили в пресс-службе.

В это время в селе Мамай батыр Уланского района из-за детской шалости сгорело три тонны сена, забор длиной 16 метров, складированные доски 2 куб. м. и мусор на площади 30 кв. м.

Самый крупный степной пожар зафиксирован в Катон-Карагайском районе на открытой территорий горной местности – где, сгорело 35 га сухой травы. С огнем боролись больше суток и ликвидировали вечером 26 мая.

Кроме того, возгорание сухой травы произошло в городе Курчатове на площади 30 га. Также с огнем боролись в Курчумском, Глубоковском, Алтайском, Жарминском и Тарбагатайском районах, в городах Семей и Усть-Каменогорск. Больше всего выезжали на тушение пожарные подразделения города Усть-Каменогорска – 48 раз и города Семея – 37 раз.

Фото: ДЧС ВКО



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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