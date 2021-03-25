Свыше 100 тысяч кубометров снега вывезено за сутки из столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы Нур-Султана работают в усиленном двухсменном режиме. Сегодня на снегоуборочные работы в столице вышли около двух тысяч дорожных рабочих, задействовано порядка 1 500 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Накануне количество выпавших в столице осадков за сутки превысило месячную норму.

Проведение снегоуборочных работ в городе Нур-Султане ведется в двухсменном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

В ночь с 24 на 25 марта из города было вывезено более 54 тысяч кубометров снега, за сутки – свыше 111 тысяч кубометров. На уборку снега вышли более 1200 единиц специализированной техники и свыше 200 дорожных рабочих.

Сегодня в снегоуборочных работах в Нур-Султане задействованы порядка 2 тысяч дорожных рабочих и около 1500 единиц спецтехники.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

Весь снег вывозят на 11 полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.

Так, с начала зимнего периода из города вывезено более 4 600 000 куб. м снега.