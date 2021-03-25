РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:13, 25 Март 2021 | GMT +6

    Свыше 100 тысяч кубометров снега вывезено за сутки из столицы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы Нур-Султана работают в усиленном двухсменном режиме. Сегодня на снегоуборочные работы в столице вышли около двух тысяч дорожных рабочих, задействовано порядка 1 500 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Накануне количество выпавших в столице осадков за сутки превысило месячную норму.

    Проведение снегоуборочных работ в городе Нур-Султане ведется в двухсменном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

    В ночь с 24 на 25 марта из города было вывезено более 54 тысяч кубометров снега, за сутки – свыше 111 тысяч кубометров. На уборку снега вышли более 1200 единиц специализированной техники и свыше 200 дорожных рабочих.

    Сегодня в снегоуборочных работах в Нур-Султане задействованы порядка 2 тысяч дорожных рабочих и около 1500 единиц спецтехники.

    В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

    Весь снег вывозят на 11 полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.

    Так, с начала зимнего периода из города вывезено более 4 600 000 куб. м снега.


    Теги:
    Погода Астана ЖКХ Благоустройство
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!