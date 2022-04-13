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    09:15, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 100 тысяч кормящих женщин привились против КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству привитых вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

    Вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 991 511 человек, II-м компонентом - 858 912 человек.

    Из них: I-й дозой подростки – 797 087, беременные женщины – 36 669, кормящие женщины – 131 360.

    II-й дозой подростки – 714 750, беременные женщины – 31 247, кормящие женщины – 111 561.

    Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 41 казахстанец выздоровел.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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