Свыше 100 тысяч кормящих женщин привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству привитых вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

Вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 991 511 человек, II-м компонентом - 858 912 человек.

Из них: I-й дозой подростки – 797 087, беременные женщины – 36 669, кормящие женщины – 131 360.

II-й дозой подростки – 714 750, беременные женщины – 31 247, кормящие женщины – 111 561.

Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 41 казахстанец выздоровел.