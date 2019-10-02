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Свыше 100 тысяч человек заняты в сфере МСБ Мангистауской области

2 Октября 2019 23:55
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Свыше 100 тысяч человек заняты в сфере МСБ Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Cегодня в Мангистаускую область прибыл председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов. В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы развития предпринимательства в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Сегодня развитие предпринимательства в Мангистауской области демонстрирует положительную динамику. Количество действующих малых и средних предприятий за первые 7 месяцев составило 53 тыс. единиц. Число занятых в малом и среднем бизнесе достигло 114 тыс. человек, а их доля выросла до 37%. Рост показателей обеспечен реализуемыми в стране государственными программами «Дорожная карта бизнеса-2020», «Экономика простых вещей», развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». В области реализуется и региональная программа финансовой поддержки малого и среднего бизнеса «Нұр капитал» .

Стоит отметить, что по результатам рейтинга Всемирного банка Мангистауская область занимает второе место после Алматы по легкости ведения бизнеса.

«В рамках Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мангистауской области были поставлены следующие задачи: создание семейного бизнеса, в первую очередь, многодетными и малообеспеченными семьям, активное внедрение новых объектов поддержки бизнеса. В ходе встречи с представителями деловых кругов предприниматели говорят, что их интересуют последние тенденции в предпринимательстве. Например, как быстро запускать свои стартовые проекты, и какие маркетинговые фишки может использовать с нулевым бюджетом. Наши бизнесмены хотят создавать новые производственные и торговые объекты, расширять услуги. Для реализации этих проектов мы продолжим работу по финансовой и консультационной поддержке малого и среднего бизнеса», - сказал аким области Серикбай Трумов.

Исполняющий обязанности директора палаты предпринимателей Мангистауской области Нурбек Карасаев доложил о работе, проделанной палатой предпринимателей за последние 8 месяцев.


Напомним, в своем Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал: «Поручаю Правительству разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на 3 года. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с 2020 года».
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Ключевые слова: Малый бизнес, Акимат, Мангистауская область,
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