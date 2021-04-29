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    18:49, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Свыше 100 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичных прививочных пунктах горожане могут получить вакцину от коронавируса как российского производства «Спутник-V», так и отечественного QazVac. На сегодня вакцинацию против КВИ в Нур-Султане получили свыше 100 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    «Ко второй половине дня цифра по количеству вакцинированных в столице достигла более 100 тысяч человек. Хорошая активность вакцинироваться отмечается среди старшего поколения – людей в возрасте 60 лет и выше. Нас радует такая положительная тенденция в получении прививки и ответственность населения за себя и здоровье окружающих», - отметил руководитель управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов.

    Он добавил, что за первые два дня вакцинации казахстанской вакциной QazVac привито более 400 человек.

    Напомним, накануне в столицу поступила первая партия казахстанской вакцины в количестве 6 тысяч доз. Дозы распределены по организациям ПМСП согласно разнарядке и количеству прикрепленного населения.

    «Вакцина не двухкомпонентная как «Спутник-V», однако делается в два этапа. Вакцинация состоит из двух доз с интервалом в 21 день», - говорит Тимур Муратов.

    Также он акцентировал внимание граждан на том, что у горожан есть выбор, каким препаратом вакцинироваться.

    «Нет никакого принуждения вакцинироваться тем или иным препаратом. Медицинские работники в ходе медосмотра будут уточнять, какую вакцину желает получить пациент. Все по добровольному согласию», - подчеркнул глава ведомства.

    По словам Т. Муратова, в связи с расширением количества пунктов вакцинации время работы организаций ПМСП сокращено: с 8:00 до 22:00 часов, для ТРЦ режим работы остается прежним - с 10:00 до 22:00 часов.

    Напомним, для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов с 36 до 100. На сегодня в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза». В планах в ближайшее время открыть прививочный пункт в ТРЦ «Азия Парк».



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Астана Общество
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