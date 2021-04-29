Свыше 100 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичных прививочных пунктах горожане могут получить вакцину от коронавируса как российского производства «Спутник-V», так и отечественного QazVac. На сегодня вакцинацию против КВИ в Нур-Султане получили свыше 100 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Ко второй половине дня цифра по количеству вакцинированных в столице достигла более 100 тысяч человек. Хорошая активность вакцинироваться отмечается среди старшего поколения – людей в возрасте 60 лет и выше. Нас радует такая положительная тенденция в получении прививки и ответственность населения за себя и здоровье окружающих», - отметил руководитель управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов.

Он добавил, что за первые два дня вакцинации казахстанской вакциной QazVac привито более 400 человек.

Напомним, накануне в столицу поступила первая партия казахстанской вакцины в количестве 6 тысяч доз. Дозы распределены по организациям ПМСП согласно разнарядке и количеству прикрепленного населения.

«Вакцина не двухкомпонентная как «Спутник-V», однако делается в два этапа. Вакцинация состоит из двух доз с интервалом в 21 день», - говорит Тимур Муратов.

Также он акцентировал внимание граждан на том, что у горожан есть выбор, каким препаратом вакцинироваться.

«Нет никакого принуждения вакцинироваться тем или иным препаратом. Медицинские работники в ходе медосмотра будут уточнять, какую вакцину желает получить пациент. Все по добровольному согласию», - подчеркнул глава ведомства.

По словам Т. Муратова, в связи с расширением количества пунктов вакцинации время работы организаций ПМСП сокращено: с 8:00 до 22:00 часов, для ТРЦ режим работы остается прежним - с 10:00 до 22:00 часов.

Напомним, для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов с 36 до 100. На сегодня в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза». В планах в ближайшее время открыть прививочный пункт в ТРЦ «Азия Парк».



