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Свыше 100 сотрудников полиции получили квартиры по программе «Алматы жастары 3.0»

13 Декабря 2021 20:04
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Свыше 100 сотрудников полиции получили квартиры по программе «Алматы жастары 3.0»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 100 сотрудников полиции получили квартиры по программе «Алматы жастары 3.0», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как ранее сообщалось, при поддержке акимата города Алматы, в список категорий лиц для участия в жилищной программы «Алматы жастары 3.0» включены сотрудники полиции, в возрасте до 35 лет.

«В настоящее время сотрудниками служб и подразделений ДП подано 707 заявок для участия в жилищной программе «Алматы жастары 3.0». 587 претендентов получили направления в Банк для подтверждения платежеспособности. Всего же на данном этапе квартиры по указанной программе уже получили 105 сотрудников полиции. Для сведения, по данной жилищной программе для государственных служащих всего выделено 1 тысяча жилищных займов, 170 из них для сотрудников полиции», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Абдуали Нашарбеков.

В полиции дополнили, что 1 апреля 2021 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел». Закон предусматривает переход на новую систему обеспечения жильем сотрудников ОВД и осуществление ежемесячных жилищных выплат. Право сотрудников на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат осуществляется один раз. Жилищные выплаты имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.

«На основании Постановления Правительства РК №524 от 05.08.2021 года между ДП Алматы, сотрудником, претендующим на получение жилищных выплат и АО «Отбасы Банком» заключается трехсторонний договор. Далее открывается спецсчет. В ходе подготовительной кампании представители указанного банка проводили с личным составом разъяснительную работу. Разработав пошаговый алгоритм, консультанты финансового сектора упразднили процедуру сбора документов и на постоянной основе тесно коммуницировали с нашими сотрудниками за что им особая признательность и благодарность», – подчеркнул А. Нашарбеков.

Напомним, жилищная программа «Алматы жастары 3.0» с низкой процентной ставкой стартовала в 2020 году. В ней могли участвовать алматинцы в возрасте до 35 лет, работающие в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура и спорт, вузы и НИИ, СМИ, социальная сфера, правоохранительные органы. В этом году по «Алматы жастары» была увеличена сумма кредитования с 13 до 18 млн тенге. Для участия в программе было подано 9741 заявление.


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#Алматы   #Жилье   #МВД РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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