23 Мая 2022 02:41

Свыше 100 школьников боролись за звание лучших спасателей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За звание лучших юных спасателей Карагандинской области боролись более 100 школьников из 13 команд городов и районов региона. Каждый из участников конкурса смог продемонстрировать свои знания и умения на практике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Центральном парке Караганды прошли областные соревнования «Юный спасатель». В них приняли участие 13 команд – победителей городских и районных состязаний из Абайского, Бухар-Жырауского, Осакаровского, Шетского, Актогайского, Каркаралинского и Жанааркинского районов, а также из Караганды, Темиртау, Балхаша, Каражала и Сарани.

В каждом отряде юных спасателей было по восемь человек. Перед началом конкурса команды подготовили визитные карточки.

«Эти соревнования стали уже традиционными, но из-за пандемии два года не проводились. На областном этапе встретились команды, занявшие первые места в городских и районных соревнованиях. Участники показывают навыки спасения самого себя и умение помочь другим. Этому необходимо научить каждого человека. По итогам конкурса лучшие присоединятся к областной команде и примут участие в республиканском конкурсе, который пройдёт в июне в Акмолинской области», – рассказал начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

Подобные соревнования помогают подготовиться школьникам к действиям в экстремальных ситуациях.

«Мы заняли первое место в городских соревнованиях, и теперь участвуем в областных. У нас хорошая подготовка. Мы ездили в пожарные части, тренировались в школе. Нам нужно пройти пять этапов: эстафету, боевое пожарное развёртывание, переправу, спасение на воде и оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Мы участвуем в областных соревнованиях в первый раз. Нас готовил наш учитель НВП с февраля. Навыки, которые мы приобрели во время подготовки, очень важны. В нестандартной ситуации мы сможем помочь людям и себе», – считает член команды «Алтын барыс» карагандинской гимназии № 45 Ева Ляшкевич.

«В нашей команде две девочки и шесть мальчиков. Мы готовились около двух недель. Нас учили учителя физкультуры, НВП и специалисты районного отдела ЧС. Мы уже участвовали в конкурсах и имеем опыт. Здесь главное, чтобы члены команды понимали друг друга. В 2018 году наша школа заняла третье место по области, а в 2019-м – второе. Такие соревнования очень нужны. Люди должны знать методы спасения», – говорит капитан команды «Арлан» экспериментальной школы-гимназии им. Ж. Акылбаева Шетского района Арман Мажимов.

По итогам соревнований кубок победителя завоевала команда школы-интерната имени М. Русакова города Балхаша.



