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    07:24, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 100 полицейских проверили жилой массив Жетысуского района Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным районного Управления полиции, локальные рейды проведены в частности в микрорайоне «Айнабулак», а также в округе Центрального вещевого рынка, именуемого в народе барахолкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МВД РК.

    – В целях оздоровления оперативной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности, пресечения незаконной миграции и иных противоправных действий с 1 сентября по 1 декабря на территории города Алматы проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Основная задача мероприятия – поквартирный и подворный обход административных участков, с занесением сведений о проживающих лицах в учетные дела, проведение профилактической работы с лицами, состоящими на учетах в ОВД, а также сбор всесторонней информации о лицах, с противоправной направленностью, – информировал начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

    Спикер обозначил, что в ходе рейда не обошли стороной актуальные вопросы: стихийную торговлю, нарушение правил парковки транспортных средств, сдача в аренду квартир, проверка по месту жительства подучетных лиц, а также проверка правил хранения зарегистрированного в ОВД оружия.

    – В проведении этой отработки максимально задействован весь личный состав подразделения. В минувшие выходные проверено 350 жилых помещений, 25 квартир сдавались в наем без соблюдения предусмотренных законом обязательных процедур. Кроме того, проверили 73 владельцев оружия. Не забыли, к слову, и о профилактике среди несовершеннолетних, проведенной не только силами ювенальной полиции, но и при активном содействии местных участковых инспекторов. Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» продолжается. Такие рейды будут проводится поэтапно во всех крупных жилых массивах, – резюмировал Мусанов.

    Теги:
    МВД РК Алматы Правоохранительные органы
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