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Свыше 100 обращений рассмотрено по фактам нарушения прав педагогов

19 Августа 2021 12:17
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Свыше 100 обращений рассмотрено по фактам нарушения прав педагогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 100 обращений рассмотрено по фактам нарушения прав педагогов. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Почти полтора года назад был принят закон «О статусе педагога». Было очень много дискуссий, споров и ожиданий. По сегодняшний день я знаю, что есть много дискуссий на этот счет. Но считаю, что сегодня мы можем с полной уверенностью сказать о том, что закон работает, закон действительно улучшил условия труда педагогов, повышены заработные платы. Принимаются меры по освобождению учителей от несвойственной функции, проверок, учтены разные материальные стимулы», - рассказал министр.

По его словам, с января текущего года во всех областных центрах были созданы советы по педагогической этике и защите прав педагогов.

«За текущий год уже зафиксировано 116 обращений. В большинстве случаев приходится на Туркестанскую, Жамбылскую и Восточно-Казахстанскую области. Содержание этих обращений в принципе не претерпевает больших изменений. Жалобы одни и те же. Это – привлечение педагогов к несвойственным видам работ, неуважительное отношение и поведение со стороны учащихся, родителей. Имеются факты привлечения педагогов к ремонтным работам, принудительной подписке. По всем фактам виновные привлечены к ответственности. Тем не менее, мы должны признать, что ситуация, которая была два года назад до принятия закона и сейчас – очень большая разница, сравнивать практически невозможно», - отметил Асхат Аймагамбетов.

В этой связи министр обратился к педагогам и сказал, что эти вопросы являются наиболее важными для ведомства. Все эти вопросы будут на постоянном контроле и ведомство примет самые жесткие меры, вплоть до увольнения.

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#Образование   #Общество   #МОН  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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