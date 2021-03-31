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    23:59, 30 Март 2021 | GMT +6

    Свыше 100 млрд тенге ежегодно будут выделять региону из республиканского бюджета - аким СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал принятие Комплексного плана развития региона на 2021-2025-е годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона назвал 30 марта важным днем для области. Он подчеркнул, что благодаря финансовым вливаниям североказахстанцы ощутят позитивные изменения во всех сферах, и уже в этом году предстоит большая работа.

    «Это стало возможным благодаря поддержке Елбасы и Президента РК. Мы целый год работали с министерствами над разработкой и принятием важного документа. В ближайшие пять лет регион получит свыше 500 млрд тенге из республиканского бюджета. Свыше 100 млрд тенге ежегодно. Это колоссальная поддержка для экономики нашей области», - написал в социальной сети К.Аксакалов.

    Аким области сообщил, что за эти годы в регионе построят 52 молочные фермы, шесть откормочных площадок, две птицефабрики, запустят 10 новых предприятий в промышленности. В селах откроют 47 медицинских объектов. За пять лет на обновление оборудования в больницах направят свыше 12 млрд тенге. Построят новые школы, завершится строительство современного учебного корпуса с 73-мя лабораториями для университета.

    «В рамках комплексного плана огромные средства направим на обновление наших сел и городов. В населенных пунктах преобразятся школы, медицинские объекты, отремонтируем внутрипоселковые дороги и водные сети. Нарастим объемы строительства, за пять лет будет построено свыше 2 млн квадратных метров жилья. Откроется новый ВУЗ по типу Nazarbayev University. Финансы пойдут и на развитие туризма в Имантауско-Шалкарской курортной зоне. В Петропавловске появится большой дворец спорта на три тысячи мест, где можно будет проводить соревнования международного уровня», - проинформировал К.Аксакалов.

    Напомним, Комплексный план социально-экономического развития области на ближайшие пять лет приняли сегодня на заседании Правительства РК.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Экономика
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