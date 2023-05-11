Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Свыше 100 млн тенге и слиток золота пытались незаконно вывезти из Астаны

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Мая 2023, 14:09
Свыше 100 млн тенге и слиток золота пытались незаконно вывезти из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 100 млн тенге и слиток золота выявили у гражданина на таможенном посту «Ауежай Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

«За апрель и май текущего года на таможенном посту «Ауежай Астана» департамента государственных доходов по Астане на таможенном контроле выявлены факты незаконного вывоза денег на сумму более 100 млн тенге, а также пресечена попытка вывоза 1 слитка аффинированного золота.

При прохождении таможенного контроля авиарейса сообщением «Астана – Анталья» задержан гражданин, у которого при опросе и проверке багажа обнаружили незадекларированные наличные средства на сумму 118 392 долларов США, 28 750 рублей, 92 885 евро», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте госдоходов напомнили о запрете на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, а также вывоз аффинированного золота. В случае выявления подобных нарушений предусмотрена административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием