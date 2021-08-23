Свыше 100 млн тенге административных штрафов взыскано в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области завершилось очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе акции сотрудниками административной полиции, местной полицейской службы, а также с привлечением представителей прокуратуры, частных судебных исполнителей проделана работа, направленная на взыскание административных штрафов. Мероприятие проводилось с 18 по 20 августа текущего года.

«За три дня совместно с сотрудниками исполнительного органа в бюджет государства было взыскано более 21 миллионов тенге. 216 автомашин, у владельцев которых имеются не уплаченные штрафы, помещено на специализированную автостоянку. Из них состоящих на учете в иностранных странах – 74. Помимо этого, среди населения проведена разъяснительная работа о способах оплаты административных штрафов, уведомлено более одной тысячи водителей, проведено более пяти тысячи обходов домов и квартир. К примеру, установлен житель Глубоковского района, который, приезжая в областной центр, регулярно нарушал Правила дорожного движения. У него имелось 15 административных штрафов на общую сумму более 100 тысяч тенге. Автомобиль указанного водителя также водворен на специализированную стоянку до полного погашения задолженности», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Как отметил глава ведомства, ОПМ «Борышкер» с начала текущего года проводится уже в пятый раз, совместно с сотрудниками исполнительного производства взыскано более 100 миллионов тенге административных штрафов, водворено более 800 автомобилей.