Свыше 100 мероприятий запланированы в Казахстане в честь Дня спорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня спорта, который отмечается в Казахстане в третье воскресенье августа с 2004 года, по республике проходят более ста мероприятий, включая спортивные соревнования среди взрослых, детей, юношей и лиц с особыми потребностями, спортивные представления, церемонии награждения ветеранов и работников сферы, марафоны, веселые старты и многое другое. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.



В Астане в общей сложности запланировано около 20 крупных мероприятий. Например, турнир по триатлону Astana Triathlon для спортсменов-любителей, чемпионат города по триатлону и акватлону среди молодежи, забег на 10 км Astana Run Challenge, соревнование среди спортсменов КГУ «№3 СДЮСШОР», открытый городской турнир по паракарате, чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ, состязания по қазақ күресі, армрестлингу, перетягиванию каната и гиревому спорту среди жителей районов столицы и др.

Более 40 мероприятий проведут в Жамбылской области, включая соревнования по футболу, волейболу и церемонии награждения районных работников спорта. Более 30 мероприятий пройдут в Карагандинской области. В частности — XVI областная спартакиада «Арай-2023».