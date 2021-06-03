Свыше 100 мероприятий проведут ко Дню госсимволов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 июня в стране отмечают День государственных символов Республики Казахстан. В столице эту дату отпразднуют множеством разноплановых выставок, информационных часов, лекций, семинаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В преддверии Дня государственных символов Республики Казахстан – Герба, Флага и Гимна - в столице запланировано проведение ряда имиджевых мероприятий, направленных на укрепление духа патриотизма среди населения страны, пропаганду уважения к государственной символике. Все они пройдут под общим лозунгом «Мен Қазақстанның патриотымын!».

В их числе - единовременное исполнение Государственного гимна РК, информационные часы, круглые столы, конференции, лекции, семинары, книжные выставки, принятие присяги молодыми государственными служащими и т.д. Всего запланировано проведение более 100 различных мероприятий, которые пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Так, со 2 июня стартует патриотическая акция-челлендж «Менің рәміздерім – менің мақтанышым!», поддержать которую приглашают жителей и гостей столицы. Дя этого нужно опубликовать и разместить в социальных сетях Facebook и Instagram посты с фото или видеопоздравлениями, историями, связанными с государственной символикой, используя хештеги #МеніңрәміздерімМеніңмақтанышым, #Мемлекеттікрәміздеркүні, #МенҚазақстанныңпатриотымын, #ЯпатриотКазахстана.

Вместе с тем на LED-экранах, размещенных в общественных местах, мониторах в организациях образования, культуры, спорта, медицины, ТРЦ и общественном транспорте будут транслироваться аудио и видеоролики о госсимволах.

4 июня в 11:00 часов у этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен» стартует ежегодный автопробег, организованный Управлением по вопросам молодежной политики акимата города. Автокараван из 50 машин с Государственными флагами РК, проедет 29 км по главным проспектам и улицам столицы - Тәуелсіздік, Тұран, Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, Қабанбай батыр,Түркістан и др. Длина дистанции также выбрана не случайно и символизирует 29-летие государственных символов РК. Конечной точкой автопробега станет мемориал «Отан Қорғаушылар».

В этот же день, в 15:00 часов в честь праздника артисты Государственной академической филармонии г. Нур-Султана выступят с концертной программой на сцене КЗ «Астана». Зрители услышат патриотические произведения в исполнении Майры Ильясовой, Алтынай Жорабаевой, Рүстема Жүгінісова, Гүлнұр Оразымбетовой, Светланы Айтбаевой и др. Вход на мероприятие будет осуществляться посредством мобильного приложения Ashyq.

В целях выражения патриотических чувств, поддержки достижений страны жители столицы могут размещать Государственный флаг Республики Казахстан на своих балконах и окнах жилых домов.