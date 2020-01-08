Свыше 100 краж скота совершили отдельные преступники в Казахстане - Санжар Адилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отдельные преступники совершили по 112 фактов краж скота в Казахстане. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бичем» настоящего времени стало совершение краж скота. Профессиональные барымтачи отгоняют лошадей табунами, передают из рук в руки, а в случае задержания возвращают скот и откупаются. Имеются факты, когда отдельными преступниками совершено по 56 (Алматы), 65 (Алматинская область) и даже по 112 фактов краж скота (ВКО)», - сказал Санжар Адилов.

Ключевой проблемой, как было отмечено, явилась возможность примирения даже при совершении неоднократных краж скота, в условиях, когда органы уголовного преследования и суды просто обязаны отпускать преступников.

«Данный вид преступлений, таким образом, принял профессиональную форму. Принимая во внимание то, что скотоводство является доминирующей формой хозяйства населения и при посягательстве на нее вызывает особый общественный резонанс, поправки, связанные с совершенствованием норм, охраняющих право собственности граждан, явились крайне востребованными», - подчеркнул Санжар Адилов.

Во-первых, по его словам, введена самостоятельная норма Уголовного кодекса (статья 188-1), предусматривающая ответственность за кражу скота, то есть скотокрадство. В статье закрепляются 4 состава преступления. Простой состав тайного хищения чужого скота влечет наказание в виде лишения свободы до 5 лет с конфискацией имущества.

Скотокрадство, совершенное группой лиц, либо в крупном размере (500 МРП), наказывается от 3 до 7 лет тюремного заключения с конфискацией имущества и исключает возможность примирения.

Неоднократное скотокрадство либо сопряженное с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища влечет наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией.

В случаях же совершения кражи скота преступной группой или в особо крупном размере (2 тыс. МРП) наказание составит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией.

Во-вторых, ужесточена ответственность за хищение, сопряженное с проникновением. Как по скотокрадству, так и по краже, грабежу и разбою, квалифицирующее обстоятельство «с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство» отнесено к тяжкой категории преступлений, исключающих возможность примирения.

Теперь хищение с проникновением предусматривает следующие санкции: кража – от 2 до 7 лет с конфискацией; скотокрадство и грабеж - от 5 до 10 лет с конфискацией; разбой – от 7 до 12 лет с конфискацией.

Кроме того, внесена поправка в статью 68 Уголовного кодекса РК, устанавливающую основания для освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением.

«Теперь возможность примирения не распространяется на лиц, которые в течение срока давности вновь совершили умышленное преступление, при этом ранее были освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением. Таким образом, поставлен заслон злоупотреблению профессиональными ворами положениями Уголовного кодекса, направленными на обеспечение возможности досудебного урегулирования конфликтов», - пояснил Санжар Адилов.

Закон вступает в действие с 11 января текущего года.

«Полагаем, что его нормы позволят существенно снизить преступность по указанным направлениям и усилить защиту прав наших граждан», - резюмировал Санжар Адилов.

Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за скотокрадство.