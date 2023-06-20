Свыше 100 иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выявили факт организации канала незаконной миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В период с 19 по 25 июня, в целях выявления незаконно пребывающих иностранцев, а также пресечения каналов нелегальной миграции, на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». «За первый день проведения отработки выявлен и привлечен к административной ответственности 141 нарушитель миграционного законодательства, 109 из них иностранцы. По решению суда за пределы Казахстана выдворено 13 иностранных граждан. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК к административной ответственности привлечено 29 принимающих физических и юридических лиц. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК оштрафовано 3 работодателя. В приемник-распределитель ДП водворено 70 иностранцев без документов, удостоверяющих личность», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Вместе с тем, по данным спикера, в ходе отработки выявлен 1 факт организации канала незаконной миграции.