Свыше 100 единиц оружия изъяли полицейские Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 100 единиц оружия изъяли полицейские Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вопрос обеспечения надлежащего контроля за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Республики Казахстан остается актуальным, для его решения привлекаются все правоохранительные органы, включая органы внутренних дел. Управлением административной полиции ДП области особое внимание уделяется вопросам ужесточения контроля за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к ним, а также по обеспечению владельцами его сохранности.

За семь месяцев из нелегального оборота изъято 107 единиц оружия (из них нарезного – 3, гладкоствольного – 93, газотравматического – 6, газовый – 4, пневматический – 1).

Вместе с этим, с начала года привлечено 786 граждан за нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия, в том числе 86 за незаконное хранение оружие, 439 за нарушение правил хранения и ношения оружия и 261 за нарушение правил регистрации оружия. Одним из эффективных методов контроля за субъектами, подпадающих под действие разрешительной системы, является осуществление проверок.

В ходе проверки у 27 субъектов выявлены нарушения правил хранения и учета служебного оружия работниками организаций, в результате чего данные организации привлечены к административной ответственности по ст.484, 486 КоАП РК и составлены акты об устранении нарушений законности.



Кроме этого, в соответствии с правилами оказания государственных услуг в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, утвержденных приказом МВД РК, за семь месяцев ДП области и его территориальными подразделениями в сфере оборота служебного и гражданского оружия, юридическим и физическим лицам выдано 2863 разрешительных документа.

