Свыше 100 человек стали жертвами гололеда в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее свыше 100 человек пострадали из-за гололеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что в больницу станции скорой медицинской помощи с 15 января по 16 января обратились 65 человек, а с 16 по 17 января пострадали 36 семейчан, из них 6 детей.

Сегодня из-за гололеда в Семее с 1 по 11 классы первой смены были переведены на дистанционный формат.