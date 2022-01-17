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Свыше 100 человек стали жертвами гололеда в Семее

17 Января 2022 19:11
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Свыше 100 человек стали жертвами гололеда в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее свыше 100 человек пострадали из-за гололеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что в больницу станции скорой медицинской помощи с 15 января по 16 января обратились 65 человек, а с 16 по 17 января пострадали 36 семейчан, из них 6 детей.

Сегодня из-за гололеда в Семее с 1 по 11 классы первой смены были переведены на дистанционный формат.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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