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    11:09, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Свыше 100 человек нарушили миграционное законодательство в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 100 человек нарушили миграционное законодательство в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 24 по 30 июня на территории Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятия «Мигрант». По итогам двух дней ОПМ за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено более 100 иностранцев и граждан Республики Казахстан.

    Кроме того, сотрудники управления миграционной службы ДП совместно с НПО партнером Международная организация по миграции (МОМ) в Актюбинской области и информационно-консультативным центром «Дәріс» оказано содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность и приобретении билетов для возвращения в страну двум гражданам Республики Узбекистан, которые на протяжении двух лет находятся на территории Казахстана.

    Также было документировано 14 иностранцев на удостоверение вида на жительство и выдано восемь справок для проезда в консульство Республики Узбекистан.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
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