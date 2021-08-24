Свыше 10 тысяч вакансий представлено на е-бирже труда в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в столичный Центр занятости за помощью в трудоустройстве обратилось свыше 12 тысяч граждан, из них работу нашли более 7 тысяч человек. Поискать подходящие вакансии горожане могут и на электронной бирже труда - enbek.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

На сегодня, 24 августа на Е-бирже труда представлено 10 503 вакансии по городу Нур-Султан, соискатели работы в столице отправили свыше 5 тысяч резюме. Работодатели предлагают заработную плату от 42500 тенге для охранников и уборщиков помещений до более 600 тысяч тенге для авиационных инспекторов и менеджеров IT-проектов.

На электронной бирже труда можно найти свыше 3 тысяч объявлений о постоянной работе, около 600 – временной, 14 – сезонной и 8 – дистанционной. В список наиболее востребованных в столице специальностей на сегодня входят: медицинская(ий) сестра/брат, воспитатель, помощник воспитателя, менеджер по продажам, охранник, водитель грузового автомобиля, машинист, кухонный рабочий, продавец, повар, слесарь-ремонтник, бухгалтер, токарь, водитель автомобиля, администратор и т.д. Отметим, выпускники вузов, получившие диплом не раньше трех лет назад, могут пройти молодежную практику для приобретения первоначального опыта по полученной специальности. Продолжительность - не более 6 месяцев. Ежемесячная заработная плата составляет 25 МРП. На сайте enbek.kz представлено 300 вакансий в категории «Молодежная практика». По направлению «Общественные работы» имеется 138 вакансий. Эти рабочие места не требуют предварительной профессиональной подготовки. Центр занятости населения столицы предлагает общественные работы, имеющие социально полезную направленность, для обеспечения горожан временной занятостью. Продолжительность: не более 12 месяцев, заработная плата в размере не менее 2 МЗП (оклад – 85 000 тенге, к выдаче – 73 100 тенге). Еще 20 вакансий на сайте по трудоустройству можно найти в направлении «социальные рабочие места». Они создаются работодателем для трудоустройства безработных, в том числе членов малообеспеченных и многодетных семей, лиц, воспитывающих детей с инвалидностью и других лиц из числа социально уязвимых слоев населения с субсидированием их заработной платы. Продолжительность: не более 12 месяцев. Ежемесячный размер субсидий составляет 35% от установленного размера заработной платы. Более подробную информацию о трудоустройстве в столице можно получить у специалистов Центра занятости населения по телефонам: 57-88-88, 57-87-00, 8 777 116 82 76.