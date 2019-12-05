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вчера 22:17
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Свыше 10 тысяч семей получают АСП в Костанайской области
НУР-СУЛТАН-КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области свыше 10 тысяч семей получают адресную социальную помощь (АСП), передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня у нас почти 10 900 семей получают (АСП – прим. автора). Проводим мониторинг, подворовой обход. Конечно есть нарушения, например, когда жилье скрывали, жили в домах, квартирах больше 200 квадратных метров. Были такие же нарушения как и в других областях», - рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе пресс-конференции в СЦК.
По информации акима, согласно мониторингу из 2 500 семей в АСП отказали 1 300 семьям, а для 1 200 семей провели перерасчет.
«507 семей вернули деньги назад, которые они получили, что составляет больше 37 миллионов тенге. В этом направлении работа продолжается. Самое главное нужно объяснять и разъяснять, и глав семей трудоустраивать на работу», - отметил А. Мухамбетов.
Напомним, ранее Архимед Мухамбетов поделился планами о том, как в регионе будет решаться вопрос дефицита медицинских кадров.
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