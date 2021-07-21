Свыше 10 тысяч продуктовых корзин раздали нуждающимся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 10 тысяч продуктовых корзин раздали нуждающимся в столице. Об этом на брифинге сообщил начальник управления внутренней политики города Нур-Султана Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках республиканского проекта «Марафон добрых дел» с начала года реализовано более 300 разноформатных мероприятий, с общим охватом более 66 тыс. человек, которым была оказана поддержка и адресная помощь. По инициативе столичного акимата последние полгода в городе прошли под лозунгом «Қайырымды істер». В рамках «Марафона добрых дел» за полгода в Нур-Султане волонтеры, сотрудники акимата, представители городской Ассамблеи народа Казахстана, бизнесмены раздали свыше 10 тысяч продуктовых корзин нуждающимся горожанам - многодетным, малообеспеченным и семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, одиноким пенсионерам. Им была оказана всесторонняя помощь и поддержка», - сказал Даурен Бабамуратов.

По его словам, в раздаче проднаборов посильную помощь оказывают волонтеры и неравнодушные горожане.

Вместе с тем, в зимнее время волонтеры практически ежедневно помогали нуждающимся в помощи жителям в уборке снега во дворах, покупке лекарств и так далее.

Например, в рамках «Марафона добрых дел» в преддверии Международного женского дня по инициативе акимата города Нур-Султан для социально-уязвимых слоев населения роздано более 2 тысяч продуктовых корзин. Получатели – пожилые люди, инвалиды I, II, III групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, матери-одиночки, многодетные семьи.

В преддверии празднования одного из самых древних праздников Наурыз городская Ассамблея народа Казахстана организовала благотворительную акцию BAURSAKPARTY, в рамках которой представители столичной АНК раздавали гостям и жителям столицы собственноручно приготовленные бауырсаки. Кроме того, нуждающимся семьям развезли продуктовые корзины.

Только в священный месяц Рамазан 4 тыс. семей получили продуктовые корзины. Социальную акцию поддержали благотворительный фонд «Халык», Фонд Булата Утемуратова и др.

В рамках благотворительных акций «30 добрых дел», «Біз біргеміз», «Қамқор», «Қазақстан – Берекелі шаңырақ», Ассамблеей народа Казахстана города Нур-Султана оказана помощь многодетным, малообеспеченным семьям. Проднаборы собирали и развозили Центр координации благотворительности «Парасат», Совет матерей АНК, общественные объединения «Чечено-ингушский ЭКЦ «Вайнах», «Татаро-башкирский культурный центр «Таң», «Филиал Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана» и т.д.

«Также следует особо отметить частные инициативы предпринимателей столицы, которые на постоянной основе проводят бесплатную раздачу хлеба, продуктов (еженедельно/месяц Рамадан). Так, только за одну неделю ими оказана помощь около 1 тыс. чел. В преддверии праздника Великой Победы в рамках общереспубликанского «Марафона добрых дел», приуроченного к 30-летию Независимости Казахстана, волонтерскими организациями города проведена благотворительная акция «Адреса заботы», были развезены продуктовые наборы, памятные подарки ветеранам тыла и одиноким пенсионерам в честь 9 мая», - добавил Даурен Бабамуратов.