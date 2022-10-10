Свыше 10 тысяч консультаций получили костанайские предприниматели в центрах обслуживания

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала года Центры обслуживания предпринимателей в Костанайской области предоставили населению 10 тысяч консультаций. Об этом сообщила эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Айгуль Есентемир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Консультации оказываются в городах и районах области. В Костанае осуществляется бесплатная сервисная поддержка бизнесу. Предприниматели в районах могут обратиться за такими услугами посредством обращения на сайт services.atameken.kz в режиме онлайн. К нам обращаются как начинающие предприниматели, так и действующие. В Центре можно получить консультации по финансовой поддержке бизнеса, помощь в оформлении разрешительных документов, написание бизнес-плана и другие услуги», - проинформировала Айгуль Есентемир.

По ее словам, Центр предоставляет необходимую информацию совершенно бесплатно.

В текущем году в рамках информационного обеспечения предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой на базе ЦОП моногородов и районных центров было оказано 10268 консультаций, которые касались открытия бизнеса, получения финансирования (гранты, кредиты, субсидии и т.д.), выдачи разрешительных документов, сдачи налоговых и статистических отчетов и т.д.

«Сервисная поддержка оказывается субъектам бизнеса. Предоставляем бесплатные консультации по бухгалтерским, юридическим, маркетинговым вопросам, по вопросам госзакупок и получения мер государственной поддержки. В настоящее время 675 предпринимателей получили 720 сервисных услуг», - добавила А. Есентемир.