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    03:00, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Свыше 10 тысяч консультаций получили костанайские предприниматели в центрах обслуживания

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала года Центры обслуживания предпринимателей в Костанайской области предоставили населению 10 тысяч консультаций. Об этом сообщила эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Айгуль Есентемир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Консультации оказываются в городах и районах области. В Костанае осуществляется бесплатная сервисная поддержка бизнесу. Предприниматели в районах могут обратиться за такими услугами посредством обращения на сайт services.atameken.kz в режиме онлайн. К нам обращаются как начинающие предприниматели, так и действующие. В Центре можно получить консультации по финансовой поддержке бизнеса, помощь в оформлении разрешительных документов, написание бизнес-плана и другие услуги», - проинформировала Айгуль Есентемир.

    По ее словам, Центр предоставляет необходимую информацию совершенно бесплатно.

    В текущем году в рамках информационного обеспечения предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой на базе ЦОП моногородов и районных центров было оказано 10268 консультаций, которые касались открытия бизнеса, получения финансирования (гранты, кредиты, субсидии и т.д.), выдачи разрешительных документов, сдачи налоговых и статистических отчетов и т.д.

    «Сервисная поддержка оказывается субъектам бизнеса. Предоставляем бесплатные консультации по бухгалтерским, юридическим, маркетинговым вопросам, по вопросам госзакупок и получения мер государственной поддержки. В настоящее время 675 предпринимателей получили 720 сервисных услуг», - добавила А. Есентемир.


    Теги:
    Костанайская область Бизнес Экономика
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