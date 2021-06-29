Свыше 10 тысяч человек вакцинировали за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья города Алматы прокомментировали ситуацию с коронавирусом в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 28 июня зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 93 случаев с симптомами и 33 без симптомов. Всего выписано - 121, поступило - 91. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) физически находится 660 человек (36 детей). В ОРИТ всего - 49. На ИВЛ - 12, на неинвазивной ИВЛ - 23, High flow занято - 15 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и телемедицинского центра находится 1249 пациентов, с симптомами - 1050 с легкой и средней степенью, без симптомов - 199», - сообщили в пресс-службе управления.

Всего за весь период с 1 февраля по 28 июня вакцинировано - 438 930 человек. За прошедшие сутки вакцинировано 10 398 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 74 656 человек.

В городе функционирует 208 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействовано 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 31 321 доз первого компонента, 100 792 доз второго компонента.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, в связи с чем выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией по стране.