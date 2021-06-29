РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:06, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Свыше 10 тысяч человек вакцинировали за сутки в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья города Алматы прокомментировали ситуацию с коронавирусом в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 28 июня зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 93 случаев с симптомами и 33 без симптомов. Всего выписано - 121, поступило - 91. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) физически находится 660 человек (36 детей). В ОРИТ всего - 49. На ИВЛ - 12, на неинвазивной ИВЛ - 23, High flow занято - 15 аппаратов.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и телемедицинского центра находится 1249 пациентов, с симптомами - 1050 с легкой и средней степенью, без симптомов - 199», - сообщили в пресс-службе управления.

    Всего за весь период с 1 февраля по 28 июня вакцинировано - 438 930 человек. За прошедшие сутки вакцинировано 10 398 человек.

    Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 74 656 человек.

    В городе функционирует 208 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействовано 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

    Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 31 321 доз первого компонента, 100 792 доз второго компонента.

    Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, в связи с чем выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией по стране.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!