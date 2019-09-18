Свыше 10 трлн тенге накопили казахстанцы на пенсию: годовой рост составил 19%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наблюдается прирост пенсионных накоплений по всем видам взносов: обязательным, профессиональным и добровольным взносам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.

«Пенсионные накопления превысили отметку в 10 трлн тенге: точная сумма составила 10,2 трлн тенге, увеличившись на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,6 трлн тенге), в том числе за счет инвестиционного дохода в размере 857 млрд тенге (54% от прироста). За семь месяцев текущего года взносы вкладчиков достигли 549,1 млрд тенге. Среднегодовой рост пенсионных накоплений в последние пять лет составлял почти 20%», - говорится в публикации.

Прирост накоплений наблюдается по всем видам взносов. По обязательным пенсионным взносам сумма увеличилась на 18,4% за год, по обязательным профессиональным — на 30,5%, а добровольные пенсионные взносы выросли на 5%.

Количество индивидуальных пенсионных счетов составило 10,5 млн единиц, из них на 10,3 млн счетов имеются пенсионные накопления.

За последние 5 лет объем пенсионных накоплений ЕНПФ увеличился более чем в два раза — с 4,3 трлн тенге до 10,2 трлн тенге. Очевидно, что такой значительный объем активов требует проведения соответствующей диверсификации.

Текущая структура пенсионного портфеля включает различные виды финансовых инструментов.

Основную часть портфеля занимают государственные ценные бумаги РК с долей в 39,3%. Доля депозитов и облигаций БВУ РК составляет 14,9%, доля облигаций квазигосударственных организаций РК — 14%. К ключевым финансовым инструментам инвестиционного портфеля также относятся ГЦБ иностранных государств. Их доля составляет 11,4%.

За последние 5 лет наблюдается существенный рост объема валютных активов. Если на конец 2014 года их удельный вес был равен всего 12%, то в 2019 году — уже 35%. При этом валютные активы преимущественно номинированы в долларах США (98,8%). Доля пенсионных активов, переданных во внешнее управление, составляет 0,9%.

Инвестиционный доход за январь–июль текущего года составил 396,3 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов с начала года составила 3,8%, при инфляции за этот же период в 2,8%. В годовом выражении доходность составила 9,7%, при инфляции в 5,4%. Следовательно, за последние 12 месяцев получена реальная положительная доходность пенсионных активов — более 4%. В свою очередь, накопленная доходность на конец июля текущего года составила 65,4%, а накопленная инфляция за тот же период — 53,5%.

Таким образом, с начала 2014 года по июль 2019 года реальная накопленная доходность достигла почти 12%.