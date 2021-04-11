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    22:00, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Свыше 10 столичных заведений привлекли к ответственности за сутки за нарушение карантина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы по выявлению нарушений карантинного режима продолжают работу в усиленном режиме. Ежесуточно они фиксируют несоблюдение некоторыми субъектами предпринимательства столицы ограничительных мер. Только за прошедшие сутки свыше 10 заведений привлекли к ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Так, ресторан-караоке «Alanya», расположенный по проспекту Кабанбай батыра принимал посетителей после 22:00 часов, что является нарушением установленного режима работы. При этом в заведении находилось около 70-100 человек.

    Кроме того, в районе Есиль подобные нарушения зафиксированы в ресторанах «Inforno», «Рыба пила», барах «Славик, не censored», «Tequila», «Chechil Pub».

    Не соблюдали режим карантина и кафе «Какие люди», пивной бар «Beer bro», гриль-бар «Шашлыкофф», расположенные в Байконырском районе.
    В районе Сарыарка кафе «Хива» также нарушило режим работы, а бильярдный бар по проспекту Богенбай батыра функционировал, несмотря на запрет на работу.

    Все собранные материалы направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер и привлечения нарушителей к ответственности.

    Напомним, ранее за систематические нарушения карантина и несоблюдение предписаний судом была приостановлена деятельность свыше 20 субъектов предпринимательства столицы.

    Нур-Султан около месяца находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной. Жителям и гостям города, а также субъектам предпринимательства следует соблюдать все карантинные меры и саннормы, это позволит снизить риск заболевания опасным вирусом.

    Также в столице ведется активная кампания по вакцинации населения против КВИ. Это позволит выработать коллективный иммунитет, что поможет всем вернуться в привычный ритм


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Астана
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