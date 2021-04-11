Свыше 10 столичных заведений привлекли к ответственности за сутки за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы по выявлению нарушений карантинного режима продолжают работу в усиленном режиме. Ежесуточно они фиксируют несоблюдение некоторыми субъектами предпринимательства столицы ограничительных мер. Только за прошедшие сутки свыше 10 заведений привлекли к ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Так, ресторан-караоке «Alanya», расположенный по проспекту Кабанбай батыра принимал посетителей после 22:00 часов, что является нарушением установленного режима работы. При этом в заведении находилось около 70-100 человек.

Кроме того, в районе Есиль подобные нарушения зафиксированы в ресторанах «Inforno», «Рыба пила», барах «Славик, не censored», «Tequila», «Chechil Pub».

Не соблюдали режим карантина и кафе «Какие люди», пивной бар «Beer bro», гриль-бар «Шашлыкофф», расположенные в Байконырском районе.

В районе Сарыарка кафе «Хива» также нарушило режим работы, а бильярдный бар по проспекту Богенбай батыра функционировал, несмотря на запрет на работу.

Все собранные материалы направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер и привлечения нарушителей к ответственности.

Напомним, ранее за систематические нарушения карантина и несоблюдение предписаний судом была приостановлена деятельность свыше 20 субъектов предпринимательства столицы.

Нур-Султан около месяца находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной. Жителям и гостям города, а также субъектам предпринимательства следует соблюдать все карантинные меры и саннормы, это позволит снизить риск заболевания опасным вирусом.

Также в столице ведется активная кампания по вакцинации населения против КВИ. Это позволит выработать коллективный иммунитет, что поможет всем вернуться в привычный ритм