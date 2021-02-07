Свыше 10 современных методов оказания онкологической помощи внедрили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ- В Восточном Казахстане 5440 пациентов пролечены в прошлом году от онкологии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В многопрофильном Центре онкологии и хирургии состоялась встреча с журналистами региональных СМИ. Главный онколог ВКО, к.м.н., директор ВКО МЦОиХ Гульмира Сагидуллина подчеркнула, что онкология - не приговор.

В Восточном Казахстане контингент онкологических больных в 2020 году составил 20538 человек. В регионе уровень смертности от злокачественных образований неуклонно падает. Это результат хорошей выявляемости и качества оказываемой специализированной помощи.

В прошлом году в многопрофильном Центре онкологии и хирургии пролечено 5 440 пациентов. Проведено свыше двух тысяч операций, более 16 тысяч диагностических исследований в отделении лучевой диагностики, около 300 тысяч исследований в трех лабораториях центра.

Кроме того, внедрено 13 современных методов оказания специализированной онкологической помощи. В том числе, видеоассистированные торакоскопические операции на органах грудной клетки и средостения. Введены четыре новые линии таргетной терапии, которые способствуют удержанию прогрессирования онкологического процесса. Устанавливают порт–систему и пиклайн катетеров для пациентов, которые могут находиться в теле от 1 года до 5 лет и совершенно не мешать вести обычный образ жизни. С сентября 2020 года установлено 13 пациентам.

Стоит подчеркнуть, что прорывной неинвазивный метод лечения – абляция фокусированным ультразвуком под контролем магнитно-резонансной томографии MRgFUS, которая применяется в Казахстане только в многопрофильном Центре онкологии и хирургии г. Усть-Каменогорск. ФУЗ абляция – это органосохранный метод лечения предстательной железы, метастазов костей и образований матки. Сфокусированная энергия ультразвуковых волн под наблюдением магнитно-резонансного томографа нагревает опухоль и приводит ее к разрушению, при этом не воздействуя на здоровые ткани.

Отметим, что структура заболеваемости по области выглядит следующим образом:

1 место– рак молочной железы

2 место – рак легкого

3 место – рак желудка

4 место – рак прямой кишки

5 место – рак ободочной кишки