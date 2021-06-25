ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Свыше 10 млн тенге выманила мошенница у жительницы Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Сотрудники следственного отдела ОП-1 Управления полиции города Тараз раскрыли факт мошенничества, совершенного в крупных размерах. В полицию обратилась 59-летняя жительница областного центра, рассказав о том, что знакомая, войдя в доверие, оперируя близким общением с правоохранительными органами, длительное время по разным причинам брала деньги для решения вопросов потерпевшей.

Мошенница то помогала оформить незарегистрированное оружие, то, воспользовавшись доверчивостью и неграмотностью подопечной, помогала выручить сына от внезапно возникших проблем с законом. В результате махинаций в период с января 2020 года по апрель 2021 года женщина выманила у потерпевшей свыше 10 миллионов тенге. Поняв, что «спасительница» перестала отвечать на телефонные звонки, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.

В результате следственных действий по данному факту была установлена 57-летняя жительница города Тараз. Сотрудниками полиции устанавливаются иные лица, которые могли стать жертвами обмана мошенницы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».



