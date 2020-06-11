Свыше 10 млн тенге сэкономили за счет отмены массовых мероприятий в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом по противодействию коррупции по Костанайской области и проектным офисом «Qostanay – adaldyk alany» с начала текущего года проводится мониторинг государственных закупок на предмет завышения планируемых цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Непосредственно факт отклонения цены от среднерыночного значения не является коррупционным правонарушением, однако, само наличие подобных фактов ярко свидетельствует об угрозах нерационального, неэффективного расходования заказчиками бюджетных средств, что неразрывно сопряжено с коррупционными рисками, пояснили в ведомстве.

В ходе мониторинга систематически выявляются признаки многократного завышения тех или иных закупаемых товаров, работ или услуг, после чего заказчикам незамедлительно направляются письма – рекомендации по снижению цены до общепринятого среднего значения.

«В качестве примера 11 816 694 тенге сэкономлено путем отмены запланированных массовых мероприятий (либо снижением цен и переносом срока их проведения), которые были объявлены государственными органами сфер образования, здравоохранения и внутренней политики», - говорится в сообщении департамента.

Так, по рекомендации департамента, Аркалыкским медицинским колледжем сумма бюджетных денежных средств, запланированная на проведение массовых мероприятий снижена с 4,4 млн.тенге до 60 тыс.тенге (с переносом срока проведения).

«Согласно данным правовой статистики, каждое шестое коррупционное преступление совершается в сфере государственных закупок. Как показывает практика, предупреждение и своевременное пресечение коррупционных рисков является наиболее эффективным инструментом антикоррупционной политики» - комментирует первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Костанайской области Данияр Смагулов.

Всего по итогам проводимой работы с начала текущего года сэкономлено более 100 миллионов тенге.

Необходимо отдельно указать, что инструментарий такого мониторинга не ограничен исключительно выявлением завышенных цен и в ближайшее время будет внедрено расширение «зон охвата» информации, в части пресечения уже конкретных нарушений финансового законодательства.

В департаменте рассчитывают на продолжение конструктивного взаимодействия с государственными органами и квазигосударственным сектором по вопросам экономии доверенных им государственных средств и исключения коррупционных рисков.