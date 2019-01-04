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Свыше 10,5 тыс астанчан трудоустроено по программе «Еңбек»
4 Января 2019 15:51 75
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 10,5 тыс астанчан трудоустроено по программе «Еңбек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» за минувший год в городе Астане трудоустроено 10 522 человека.
Всего активными мерами содействия занятости в минувшем году охвачено 28 182 человека. При этом социальной поддержкой ежегодно охватывается более 120 тыс астанчан.
Ключевые слова: Астана, общество, Социальная поддержка,
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