Свыше 1 тысячи безработных переучились на новые профессии в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 1066 безработных за год переучились на новые профессии в Прииртышье. Из общего количества прошедших курсы трудоустроили 464 человек, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

43,5% от общего количества обучившихся на краткосрочных профессиональных курсах смогли трудоустроить в Павлодарской области. При этом администраторы программы обещают, что до конца года работу получат не менее 80% выпускников курсов.

Об этом рассказал во время очередной сессии областного маслихата руководитель управления занятости и соцпрограмм Кайрат Нурмагамбетов. По данным управления, в этом году на переобучение планировали отправить 1349 безработных, в итоге общее количество составило 1397 человек. Из них 1066 уже прошли профессиональные курсы.

«К 1 октября завершат обучение 193 человека и 91 человек - до 1 ноября, - добавил Кайрат Нурмагамбетов. - Из общей численности завершивших обучение трудоустроены 464 человека, или 43,5%. До конца года прогнозируем трудоустроить не менее 80%».

Как рассказал спикер, на реализацию Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в регионе выделили 5,2 млрд тенге, из них 3,2 млрд - из республиканского бюджета.





Дополнительно по программе предусмотрено 1,4 млрд тенге для поддержки молодёжи, многодетных и малообеспеченных семей. Напомним, по первому направлению госпрограммы безработные могут бесплатно пройти краткосрочное профессиональное обучение. Курсы длятся 2-3 месяца. Участникам программы каждый месяц выплачивают стипендию - 16 759 тенге.

В начале сентября на заседании региональной комиссии по вопросам занятости населения решили, что на курсах будет доступно 99 специальностей. В регионе переобучение безработных проводят в 8 учебных заведениях и 23 учебных центрах.