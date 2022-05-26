26 Мая 2022 13:20

Свыше 1 тыс. жалоб на школьные столовые и туалеты поступило в Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подведены промежуточные итоги акции «Балаға лайық». За месяц в комитет по охране прав детей поступило более 1000 сообщений с информацией о несоответствиях в школьных столовых и туалетах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Большинство жалоб касаются состояния санитарных узлов в школах, а именно отсутствия гигиенических средств, перегородок, неисправностей дверей в туалетных кабинках и т.д. В трех обращениях сообщалось о школьных туалетах во дворах.

Комитет по охране прав детей месяц назад запустил акцию «Балаға лайық» для того, чтобы вместе с казахстанскими школьниками и родителями выявить нарушения в школьных туалетах и столовых и устранить замечания совместно с акиматами, которые и получают финансирование для оснащения и содержания школ.

Завершен первый этап акции. Для активизации работы были проведены зум-встречи с управлениями образования всех регионов, детскими представительствами. В организациях образования были распространены буклеты с QR-кодами мессенджеров, куда желающие направляли фото и видео санузлов и столовых.

«Школьники и родители приняли активное участие в акции. Все жалобы на состояние школьных санитарных узлов и столовых направлены в акиматы, поскольку финансирование школ находится в их ведении. Им дано время для устранения недочетов и замечаний, выявленных в ходе акции. Они должны провести работу над ошибками до 1 сентября, то есть до начала нового учебного года. После того, как акиматами будут устранены недочеты, в Instagram @balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых «до и после», – рассказал председатель комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев.

Справедливости ради стоит отметить, что школьники и родители высылали фото и видео и образцовых санузлов и столовых.

Кроме того, поступили обращения, касающиеся защиты прав детей. Комитетом была проведена вся необходимая работа.

Второй этап акции стартует в начале нового учебного года.

Как сообщили в ведомстве, акция «Балаға лайық» проводится под лозунгом «Помоги школе стать лучше!» и направлена на выявление организаций образования, где нет теплых туалетов, и не созданы санитарно-гигиенические условия для детей. Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы приобщить школы к созданию необходимых условий для детей. При этом анонимность тех, кто сообщает о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется, и информация о них не разглашается.

Ранее министерство направляло письма в акиматы ряда регионов для привлечения к ответственности должностных лиц, которые не провели работу по ликвидации уличных туалетов и оснащению школ тревожными кнопками, видеокамерами и другими элементами систем безопасности для защиты детей.