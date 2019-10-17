Свыше 1 млн жителей Нур-Султана зарегистрировались в системе ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 1 млн жителей Нур-Султана зарегистрировались в системе Обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала Сауле Кисикова, на сегодня обеспеченность казахстанцев системой ОСМС составляет 94,6%. Что касается города Нур-Султана, то по состоянию на 1 октября в медицинских учреждениях зарегистрировано 1 139 564 человека. Тем не менее, есть и незарегистрированные в системе астанчане.

«Нам важно, чтобы все жители зарегистрировались и получали медицинскую помощь. Однако есть граждане, которые не прикрепляются к государственным медицинским учреждениям. К сожалению, незарегистрированных граждан мы не можем подключить к системе ОСМС. На сегодняшний день в столице насчитывается 13 179 не зарегистрированных граждан», - сообщила Сауле Кисикова в ходе брифинга в столичном акимате.

Напомним, с 1 января 2020 года будет дан старт обязательному социальному медицинскому страхованию. На его финансирование будет направлено более 2,8 трлн тенге в течение следующих трех лет. В рамках трехлетнего бюджета будет направлено дополнительно более 2,3 трлн тенге на развитие системы здравоохранения.