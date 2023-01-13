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Свыше 1 млн казахстанцев могут быть признаны банкротами – прогноз Минфина

13 Января 2023, 18:25
Свыше 1 млн казахстанцев могут быть признаны банкротами – прогноз Минфина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев в этом году могут попасть под закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» и признаны банкротами? Вице-министр финансов Ержан Биржанов озвучил прогнозы ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общее количество, которое может попасть под действие данного законодательства, может превысить 1 млн 170 тысяч. По нашим оценкам, из них 1 млн 40 тысяч по внесудебному банкротству, более 36 или около 40 тысяч – возможно, через судебную процедуру. Это прогнозное, максимально число», - сказал вице-министр финансов.

Тем не менее, Ержан Биржанов напомнил, что это добровольная процедура, это не акция по списанию кредитов или задолженностей перед третьими лицами.

«Человек или гражданин должен осознавать, что банкрот – это черная метка. Если даже его признают банкротом, при получении кредитов или при других вопросах, даже работодатель может задать вопрос: почему вы стали банкротом. Это же в рамках системы управления рисками может быть недоверие оказано физическому лицу. Но мы каких-либо ограничений физическим лицам не вводим. В разных странах бывают жесткие ограничения, вплоть до трудоустройства, выезда за границу. Люди, которые были признаны банкротами в разных странах не принимаются на госслужбу, бывает, что в правоохранительные органы не берут. Таких жестких санкций нет в нашем законодательстве. Поэтому мы еще раз предупреждаем наших граждан: банкротство - это последняя стадия», - добавил Ержан Биржанов.


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