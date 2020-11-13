Свыше 1 миллиарда тенге бюджетных средств сэкономили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области сократили имиджевые расходы и сэкономили свыше одного миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В трехлетнем бюджете области были урезаны все расходы на проведение форумов, конференций и заседаний – в результате чего и образовалась экономия значительных средств, которые будут затрачены на решение социальных проблем региона – подведение инженерных коммуникаций к площадкам для ИЖС, строительство систем водоотведения и водоснабжения и прочее.

«Мы значительно сократили расходы на проведение имиджевых мероприятий в трехлетнем бюджете, это свыше одного миллиарда тенге. По 2020 году эта сумма составила 395,4 миллиона тенге, на 2021 год – 354,9 миллиона тенге и на 2022 год – 356,4 миллиона тенге. Все сэкономленные средства направлены на решение актуальных социальных проблем нашей области», – отметил аким ЗКО Гали Искалиев.

Введенная с 2020 года практика закупок работ и услуг с трехгодичным финансированием дала возможность уделять внимание экономии бюджетных средств. К примеру, на установку видеонаблюдения по городу Уральску из бюджета области было запланировано затратить 2,3 миллиарда тенге. В результате оптимизации расходов и поиска более оптимальных решений, это обошлось бюджету области в сумму 700 миллионов тенге. Причем, количество видеооборудования, запланированного к установке, осталось прежним, оптимизировать удалось расходы на его монтаж.

«С введением трехлетнего финансирования госзакупок, кроме экономии средств бюджета, мы еще экономим и время, усиливаем ответственность подрядчиков по выигранным ими тендерам и одновременно обеспечиваем им долгосрочные и стабильные контракты. Но, самое главное, в результате снижаются коррупционные риски. По такому принципу уже проведены закупки по уличному освещению, озеленению, содержанию и эксплуатации фонтанов, обслуживанию и ремонту автодорог в областном центре», – сказал Гали Искалиев.