Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Свыше 1 кг марихуаны хранил на пасеке житель Катон-Карагайского района

18 Ноября 2022, 19:49
Свыше 1 кг марихуаны хранил на пасеке житель Катон-Карагайского района
18 Ноября 2022, 19:49

Свыше 1 кг марихуаны хранил на пасеке житель Катон-Карагайского района

КАТОН-КАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Во время проведения ОПМ «Карасора» сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно с заместителем начальника ПОГО села Урыль и полицейскими Катон-Карагайского района задержали 36-летнего жителя села Барлык по подозрению в хранении наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи правопорядка произвели безотлагательный обыск пасеки, принадлежащей подозреваемому, что расположена в 10 км от ближайшего населенного пункта.

«Там, под крышей сарая и на напольных полках, полицейские обнаружили несколько банок, пакетов и бумажных свертков с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, данное вещество является высушенной марихуаной весом свыше 1 кг. В отношении задержанного была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - говорится в сообщении полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Фото: polisia.kz


Новости по теме
Более 2 кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа
Сразу два схрона оружия обнаружили в ВКО
Наркотики и оружие изъяли у астанчан
Читайте также
Личный состав воинских частей РгК «Шығыс» Национальной гв­ардии проголосовал в Усть-Каменогорске
537 избирательных участков открылись в Восточном Казахстане
Более 2 кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа
Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы
Асхат Аймагамбетов встретился с населением ВКО
Обеспечить финансирование строительства моста через Бухтарминское водохранилище просит депутат
Сразу два схрона оружия обнаружили в ВКО
330 кг наркотиков изъяли и 200 тысяч кустов наркорастений уничтожили в Туркестанской области
Новости партнеров
Популярное
1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору