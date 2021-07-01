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    11:38, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Свыше 1 800 золотых слитков приобрели казахстанцы в мае

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В мае 2021 года казахстанцы приобрели у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов 1 813 мерных слитков общим весом 60,7 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 54 780 золотых слитков общим весом 1,95 т.

    Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 30% – 16 630 штук. Далее следуют 100-граммовые – 12 128 штук (22%) и 20-граммовые – 11 430 штук (21%), 5-граммовые – 8 650 штук (16%), 50-граммовые – 5 942 штуки (11%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

    Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия программы на обратный выкуп принято всего 177 мерных слитков общей массой 5,8 кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений.


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