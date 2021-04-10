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    21:29, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Свыше 1 800 работников образования столицы получили вакцину от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается активная кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день уже 1880 работников образования привиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    В первую очередь вакцину получают медработники, педагоги и стражи порядка.

    Управлением образования совместно с Управлением здравоохранения были организованы онлайн - встречи с целью разъяснения проводимой кампании вакцинирования населения, а также преимуществ вакцинации. После проведенных zoom-конференций школами были составлены списки желающих получить вакцину, которые отправлены в поликлиники по местам жительства. На сегодняшний день уже 1880 работников образования привиты.

    Сейчас получить вакцину от КВИ могут и остальные жители города. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в поликлинику по месту прикрепления либо через приложение Damumed.

    Отметим, на сегодня вакцинация является единственно верным способом победить опасный вирус и вернуться к привычному ритму жизни.

    Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Образование Астана Минздрав РК
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