ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 1,8 тысячи злостных нарушителей ПДД выявили в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматинской области 20 апреля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Широкомасштабная отработка направлена на предупреждение и снижение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, пресечение и выявление фактов нарушений Правил дорожного движения. Только за сутки на дорогах области зарегистрировано 1844 нарушений ПДД.

«Самыми распространяемыми нарушениями являются: управление транспортными средствами без ремня безопасности – 226 фактов, нарушение правил пешеходами – 360 случаев, за использование телефонов за рулем – 151 протокол, управление транспортными средствами водителями, не прошедших государственного или обязательного технического осмотра – 104 факта. Личный состав патрульной полиции несет службу в усиленном варианте», – отметил и.о. начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматинской области Айдос Джунусов.

Наряды полиции усилии работу по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, таких как управление, автотранспортом в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного движения и другие нарушения ПДД, создающих предпосылки к совершению дорожно-транспортных происшествий.

Отработка продлится на территории Алматинской области до 29 апреля.