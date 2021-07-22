Свыше 1 700 объектов бизнеса работают по системе Ashyq в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области к системе Ashyq присоединились торговые дома и автовокзал. На сегодня с приложением, определяющим статус посетителей, в регионе работает 1 721 объект бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Региональной палаты предпринимателей, в области Ashyq используют 65 торгово-развлекательных центров. Пропуском в здание является «зелёный» и «синий» статусы.

Благодаря приложению с июня было выявлено 228 посетителей с «красным» статусом, 401 – с «жёлтым».

«На входе охранники через Ashyq проверяют статус всех посетителей. Если у пассажира приложение не установлено, то нужно просто продиктовать ИИН. Ashyq также имеется у каждого перевозчика в автобусе», – сказала заместитель директора автовокзала Караганды Гульнара Мукатова.



