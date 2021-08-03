Свыше 1 700 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 августа лечение от КВИ продолжают получать 102 839 человек (100 145 КВИ+ и 2 694 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

Из них в стационарах находится – 29 138 пациентов, на амбулаторном уровне – 73 701 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 707 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 395 пациентов, на аппарате ИВЛ – 197 пациентов.



