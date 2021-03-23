Свыше 1 700 дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки из столицы вывезли 31 тыс. кубометров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В ночь с 22 на 23 марта в санитарной очистке дорог, тротуаров, площадей и других общественных территорий города было задействовано более 450 ед. специализированной техники и порядка 100 дорожных рабочих. За сутки из столицы вывезли 31 тыс. кубометров снега.

«Сегодня, 23 марта в уборке снега задействовано 960 ед. спецтехники и свыше 1700 дорожных рабочих. Отметим, проведение снегоуборочных работ в городе Нур-Султан предусмотрено в двухсменном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д», - говорится на сайте акимата.

Весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.