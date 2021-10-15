АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 1,7 тысячи нарушений допустили водители автобусов в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, в Актобе с 4 по 13 октября прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Особое внимание уделялось наличию разрешительных документов на осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров и грузов, техническое состояние автобуса и соответствию их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями автобусов предрейсового медицинского и технического осмотров и т.д.

В период ОПМ полицейскими пресечено 1740 нарушений, допущенных водителями пассажирского автотранспорта, из них четыре факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлено 17 нарушений режима труда и отдыха водителями при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

За нарушения правил маневрирования привлечено к ответственности 458 водителей, за превышение скоростного режима – 73, за пользование водителем при управлении транспортным средством сотовыми телефонами – 314. Также выявлено 17 фактов нелегальной перевозки пассажиров водителями такси.

Кроме того, за невыполнение лицами, ответственными за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения, к административной ответственности привлечено 15 должностных лиц.