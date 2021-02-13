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Свыше 1,7 млрд тенге перечислила в ФСМС Карагандинская область в январе

Автор:  
Агата Мухамеджанова
13 Февраля 2021, 23:00
Свыше 1,7 млрд тенге перечислила в ФСМС Карагандинская область в январе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Больше 1,7 млрд тенге поступило в январе 2021 года в фонд медстрахования из Карагандинской области. В первый месяц года около миллиарда тенге перечислили работодатели региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме взносов и отчислений за своих работников, предприятия и организации внесли 2 млн тенге пеней за несвоевременные платежи. Больше 11 млн в фонд медстрахования перечислили самозанятые жители области, которые уплачивают ЕСП. Остальная сумма - это взносы и отчисления индивидуальных предпринимателей и самостоятельных плательщиков.

«Напоминаем, что закончился льготный период для 29 категорий МСБ, которые были освобождены от взносов с апреля по декабрь 2020 года. С января 2021 года они должны уже возобновить перечисления за своих работников. Ранее им нужно было внести данные сотрудников в базу фонда на сайте msb.fms - чтобы в льготный период у работников не было задолженности по взносам на медстрахование», - отметила руководитель отдела карагандинского филиала фонда медстрахования Светлана Щёткина.


Карагандинская область   Страхование   Здравоохранение   Общество  
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