Свыше 1,7 млн человек пострадали из-за проливных дождей в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 1,7 миллиона человек пострадали, девять человек погибли, пять числятся пропавшими без вести в результате сильных проливных дождей в Центральном и Южном Китае, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно сообщениям местных СМИ, по состоянию на 8 июня 2020 года из-за проливных дождей в восьми провинциях и автономных районах Китая (в их числе, провинции Цзянси, Хунань, Гуанси-Чжуанский автономный район и др.) пострадали 1,76 миллиона человек, девять человек погибли, пять числятся пропавшими без вести.

Почти 120 тысяч человек были эвакуированы, около 900 зданий обвалилось и еще более 13 тысяч были в различной степени повреждены. Пострадали посевы на площади 113,5 тысяч гектаров. Прямой экономический ущерб оценивается в 28,8 млрд юаней (около 4,1 млрд долл).









Фото: Синьхуа