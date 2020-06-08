Свыше 1,7 млн человек пострадали из-за проливных дождей в Китае
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 1,7 миллиона человек пострадали, девять человек погибли, пять числятся пропавшими без вести в результате сильных проливных дождей в Центральном и Южном Китае, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.
Согласно сообщениям местных СМИ, по состоянию на 8 июня 2020 года из-за проливных дождей в восьми провинциях и автономных районах Китая (в их числе, провинции Цзянси, Хунань, Гуанси-Чжуанский автономный район и др.) пострадали 1,76 миллиона человек, девять человек погибли, пять числятся пропавшими без вести.
Почти 120 тысяч человек были эвакуированы, около 900 зданий обвалилось и еще более 13 тысяч были в различной степени повреждены. Пострадали посевы на площади 113,5 тысяч гектаров. Прямой экономический ущерб оценивается в 28,8 млрд юаней (около 4,1 млрд долл).
- ДТП на блокпосту в Алматы: пострадавший полицейский пришел в себя
- Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
- В Бурабае спасли трех человек со сломавшегося катамарана
- В какие дни и месяцы в Алматы происходит наибольшее количество ДТП
- Напавшего на женщину в центре Алматы мужчину ищет полиция
- Более 4,7 тысячи кустов мака изъяли у жителя Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана