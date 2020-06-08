+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 21 °С
USD 399.67 EUR 452.95
RUB 5.82 CNY 56.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 1,7 млн человек пострадали из-за проливных дождей в Китае

8 Июня 2020 17:00
Поделиться:
Свыше 1,7 млн человек пострадали из-за проливных дождей в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 1,7 миллиона человек пострадали, девять человек погибли, пять числятся пропавшими без вести в результате сильных проливных дождей в Центральном и Южном Китае, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно сообщениям местных СМИ, по состоянию на 8 июня 2020 года из-за проливных дождей в восьми провинциях и автономных районах Китая (в их числе, провинции Цзянси, Хунань, Гуанси-Чжуанский автономный район и др.) пострадали 1,76 миллиона человек, девять человек погибли, пять числятся пропавшими без вести.

Почти 120 тысяч человек были эвакуированы, около 900 зданий обвалилось и еще более 13 тысяч были в различной степени повреждены. Пострадали посевы на площади 113,5 тысяч гектаров. Прямой экономический ущерб оценивается в 28,8 млрд юаней (около 4,1 млрд долл).




Фото: Синьхуа
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Китай,
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив