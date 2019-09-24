+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 14 °С
USD 386.44 EUR 425.01
RUB 6.07 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 1,6 млн тенге похитила сотрудница банка со счетов клиентов в ВКО

24 Сентября 2019 19:45
Поделиться:
Свыше 1,6 млн тенге похитила сотрудница банка со счетов клиентов в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности департамента полиции Восточно-Казахстанской области совместно со службой безопасности одного из банков изобличили сотрудницу банка в краже денежных средств клиентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме

Камеры видеонаблюдения крал экибастузец
Группу воров-рецидивистов обезвредили в Алматинской области Группа из семи человек украла 20 метров электрокабеля в столице Семейная пара из Шымкента крала скот  в Туркестанской области

Как установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 27-летняя менеджер по банковским картам, используя сведения и доступ к базе данных банковских карт клиентов, неправомерно регистрировала свой абонентский номер к банковским счетам, а в последующем, использовав онлайн-банкинг, похитила денежные средства клиентов банка.

Ущерб составил более 1,6 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 Уголовного кодекса РК.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив