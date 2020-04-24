Свыше 1,5 тысячи налоговых и таможенных проверок приостановлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил, что сделано на сегодняшний день в рамках приостановления мер налогового контроля в период ЧП. Данные меры реализованы в целях исполнения Постановления Правительства РК от 27 марта 2020 года № 141, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

По камеральному контролю Комитетом предприняты следующие меры:

1) приостановлены сроки исполнения 26,1 тыс. уведомлений до 1 июня 2020 года (по всем категориям риска и субъектности);

2) отозваны ранее сформированные распоряжения о приостановлении расходных операций на банковские счета по 26,5 тыс. уведомлениям, выставленным в адрес ИП и лиц, занимающихся частной практикой (за исключением с высокой степенью риска);

3) отозваны сформированные с 15 марта 2020 года распоряжения о приостановлении расходных операций на банковские счета по 1,8 тыс. уведомлениям, выставленным в адрес юридических лиц;

4) приостановлено формирование распоряжений о приостановлении расходных операций на банковские счета, выставление уведомлений (за исключением, по которым истекает срок исковой давности), проведение налоговых обследований, снятие с учета по НДС (по причине отсутствия по адресу), привлечение к адмответственности (за неисполнение уведомлений по камеральному контролю).

Также приостановлено 1 153 налоговые и 360 таможенных проверок.

Напомним, что приостановлено течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период ЧП. При этом срок приостановления не включается в срок проверки.