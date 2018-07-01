Свыше 1,5 тысяч мигрантов погибли в водах Средиземного моря

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Свыше 1,5 тысяч человек погибли в водах Средиземного моря с начала года в попытке добраться до Европы и получить там статус беженца. Такие данные в пятницу опубликовала Международная организация по миграции (МОМ), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ»

«Проект МОМ «Без вести пропавшие мигранты» задокументировал гибель 1 504 мужчин, женщин и детей, пытавшихся пересечь Средиземное море в 2018 году, из которых более половины погибли с 1 июня», - отмечают в организации.

По данным МОМ, за период с начала года и по 25 июля до Евросоюза морскими путями добрались 55 тысяч мигрантов и беженцев. Это вдвое меньше аналогичных показателей за прошлый год, когда на европейскую территорию высадились более 111 тысяч человек.

Наибольшее количество мигрантов приняла у себя Испания - 20 992 человека. На втором месте Италия - 18 130 просителя убежища. Далее следует Греция с 15 528 прибытиями и Мальта, куда приплыли 243 мигранта.